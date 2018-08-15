ФГ «Будущее» раскрыла, что ее долг перед МКБ был передан Riverstretch Trading & Investments

Права требования на кредит, который ФГ «Будущее» брала у Московского кредитного банка (МКБ), действительно оказались у кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Это следует из ежеквартального отчета группы. Кипрская компания указана в качестве цессионария этого долга. Кредит на 1,67 млрд руб. ФГ «Будущее» брала у МКБ в декабре 2016 г., следует из отчетности. Долг перед банком был не только у финансовой группы, но и у O1 Group Бориса Минца. МКБ переуступил совокупный долг на 25 млрд руб. своему акционеру — концерну «Россиум» Романа Авдеева , а тот, в свою очередь, нанял RT&I, говорили собеседники «Ведомостей» . Этот кредит обеспеченный, залог по нему — 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее», а также 62,5% О1 Properties, одного из крупнейших владельцев московской недвижимости. Владельцы RT&I не известны, но участники рынка говорили, что она действует в интересах «Роснефти» и группы «Регион». Вскоре ФГ «Будущее» перейдет под контроль к кипрской RT&I, об этом будет объявлено в ближайшем будущем, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к одной из сторон сделки и подтвердил кредитор O1 Group Минца. По словам последнего, это часть процесса возврата долгов Минцев — это промежуточный этап, RT&I получит эти активы и затем решит, что с ними делать. Это техническая сделка, окончательного решения о судьбе НПФ еще нет, подтверждает человек, близкий к одной из сторон сделки.

Кредит на 1,67 млрд руб. ФГ «Будущее» брала у МКБ в декабре 2016 г., следует из отчетности. Долг перед банком был не только у финансовой группы, но и у O1 Group Бориса Минца. МКБ переуступил совокупный долг на 25 млрд руб. своему акционеру — концерну «Россиум» Романа Авдеева, а тот, в свою очередь, нанял RT&I, говорили собеседники «Ведомостей». Этот кредит обеспеченный, залог по нему — 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее», а также 62,5% О1 Properties, одного из крупнейших владельцев московской недвижимости.

Владельцы RT&I не известны, но участники рынка говорили, что она действует в интересах «Роснефти» и группы «Регион».

Вскоре ФГ «Будущее» перейдет под контроль к кипрской RT&I, об этом будет объявлено в ближайшем будущем, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к одной из сторон сделки и подтвердил кредитор O1 Group Минца. По словам последнего, это часть процесса возврата долгов Минцев — это промежуточный этап, RT&I получит эти активы и затем решит, что с ними делать. Это техническая сделка, окончательного решения о судьбе НПФ еще нет, подтверждает человек, близкий к одной из сторон сделки.