Уровень просрочки по кредитам населению впервые с 2013 г стал ниже, чем у компаний

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Уровень просроченной задолженности по кредитам у населения в апреле-июне текущего года впервые с 2013 года стал ниже, чем у компаний, говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

По данным ЦБ, на 1 июля прирост портфеля кредитов, предоставленных организациям резидентам, в годовом выражении составил 5,2%. Годовой прирост портфеля потребительских кредитов на 1 июля составил 17%. «Сложившаяся динамика кредитной активности в розничном сегменте сопровождалась улучшением качества портфеля кредитов, в том числе благодаря взвешенному подходу банков к отбору заемщиков, а также улучшению их платежной дисциплины», — говорится в документе.

"В результате доля просроченной задолженности в портфеле кредитов, предоставленных физическим лицам, во втором квартале сократилась на 0,6 процентного пункта, достигнув уровня в 6,1%, причем впервые с конца 2013 года уровень просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле оказался ниже, чем в портфеле корпоративных кредитов", — отмечает ЦБ.

Банк России подчеркивает, что в сегменте кредитования нефинансовых организаций снижение доли просрочки в портфеле сдерживалось за счет более рискованных направлений кредитования: предоставление заемных средств организациям, занимающимся строительством, оптовой и розничной торговлей, а также за счет «бумажного роста» просроченной задолженности, связанного с переклассификацией активов санируемых банков.