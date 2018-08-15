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В Саратовской области выросли расходы на борьбу с терроризмом и экстремизмом
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В Саратовской области выросли расходы на борьбу с терроризмом и экстремизмом 

Свободные новости 49 минут назад
Фото: Свободные новости
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал вчера постановление об увеличении финансирования региональной госпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года» на 3,217 миллиона рублей в 2018 году. Соответствующий документ сегодня, 15 августа, был официально опубликован.
Общий объем финансового обеспечения этой программы с 2014 до 2020 год должен составить теперь чуть более 424,8 миллиона рублей, в том числе 276,2 миллиона — из областного бюджета. Из него и выделяются дополнительные средства — расходы региона на реализацию прописанных в документе мероприятий в этом году увеличиваются с 82,332 до 85,55 миллиона рублей. Еще порядка 22,6 миллиона рублей правительство планирует получить из внебюджетных источников.
Почти все дополнительные средства пойдут на подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма в Саратовской области» — на это в 2018 году решили потратить в общей сложности 76,971 миллиона вместо планировавшихся в предыдущей редакции документа 73,771 миллиона рублей (в том числе 54,378 миллиона рублей из областного бюджета вместо 51,178 миллиона). Оставшиеся дополнительные 17,4 тысячи рублей пойдут на мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Саратовской области».
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