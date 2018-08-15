Балашовец лишился недвижимости из-за долга на сумму в 700 тысяч рублей

В ходе исполнительного производства приставы арестовали и передали на реализацию нежилое строение жителя Балашова. Причиной послужила неуплата банку кредита на сумму в 700 тысяч рублей. Мужчина знал о задолженности, но не предпринимал никаких действий по её ликвидации. Об этом сегодня сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.

Продать недвижимость оказалось нелегко. Покупателя не смогли найти ни на первичных торгах, ни даже на вторичных, когда стоимость уменьшили на 15%. В итоге судебные исполнители предложили банку принять недвижимость в счёт погашения долга. Взыскатель согласился с таким решением, после чего было вынесено соответствующее постановление.

Напомним, недавно по аналогичной причине была арестована квартира ещё одного жителя Балашова. Он задолжал 900 тысяч рублей.