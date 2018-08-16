Банки переключились на обеспеченных россиян

Банки повысили средний размер выдаваемого кредита до 200 тыс. рублей. Эксперты считают, что банки отдают предпочтение более обеспеченным заёмщикам.

Люди с достатком могут брать более крупные ссуды, но это ведет и к кредитным рискам, и к росту числа заёмщиков с двумя и более кредитами. Основной рост среднего размера кредита пришёлся на второй квартал текущего года и составил 42 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант». Средний размер кредита наличными в этом же периоде вырос до 180 тыс. рублей против выдаваемых в аналогичном периоде прошлого года 147 тыс. рублей.

Заёмщики с хорошими доходами и неиспорченной кредитной историей всё чаще стали брать кредиты для оплаты более дорогих товаров и услуг. К тому же ряд крупных игроков на рынке стал применять таргетированное ценообразование на выдаваемые кредиты: чем выше его сумма, тем меньше маркетинговая декларируемая ставка по кредиту. При этом банки не снижают требования к заёмщику, предпочитая своих уже зарекомендовавших себя с лучшей стороны клиентов.

Сейчас доля заёмщиков с более, чем одним кредитом, увеличилась на 1,3 процентных пункта. И по итогам второго квартала их доля составила 50,3% заёмщиков. Четыре и более кредита одновременно выплачивают 8,76 млн человек.

Эксперты считают, что такая политика банков ведёт к росту закредитованности заёмщиков, которые на первый взгляд кажутся платёжеспособными. Часто заёмщики гасят кредит одного банка кредитом другого и уже оказываются зависимыми от новых ссуд. Но если в какой-то момент им откажут, начнётся новая цепочка проблем и неплатежей.