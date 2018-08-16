Ещё
Банки переключились на обеспеченных россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.50
76.36
76.60
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
70.77
+0.08 Золото
1174.50
–0.09 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1340
–0.0246
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Банки переключились на обеспеченных россиян 

News.ru 37 минут назад
Фото: News.ru
Банки повысили средний размер выдаваемого кредита до 200 тыс. рублей. Эксперты считают, что банки отдают предпочтение более обеспеченным заёмщикам.
Люди с достатком могут брать более крупные ссуды, но это ведет и к кредитным рискам, и к росту числа заёмщиков с двумя и более кредитами. Основной рост среднего размера кредита пришёлся на второй квартал текущего года и составил 42 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант». Средний размер кредита наличными в этом же периоде вырос до 180 тыс. рублей против выдаваемых в аналогичном периоде прошлого года 147 тыс. рублей.
Заёмщики с хорошими доходами и неиспорченной кредитной историей всё чаще стали брать кредиты для оплаты более дорогих товаров и услуг. К тому же ряд крупных игроков на рынке стал применять таргетированное ценообразование на выдаваемые кредиты: чем выше его сумма, тем меньше маркетинговая декларируемая ставка по кредиту. При этом банки не снижают требования к заёмщику, предпочитая своих уже зарекомендовавших себя с лучшей стороны клиентов.
Сейчас доля заёмщиков с более, чем одним кредитом, увеличилась на 1,3 процентных пункта. И по итогам второго квартала их доля составила 50,3% заёмщиков. Четыре и более кредита одновременно выплачивают 8,76 млн человек.
Эксперты считают, что такая политика банков ведёт к росту закредитованности заёмщиков, которые на первый взгляд кажутся платёжеспособными. Часто заёмщики гасят кредит одного банка кредитом другого и уже оказываются зависимыми от новых ссуд. Но если в какой-то момент им откажут, начнётся новая цепочка проблем и неплатежей.
News.ru: последние новости
Жильё подорожает на 40% В «ЖКХ Контроль» оценили обоснованность роста тарифов Застройщиков берут под колпак
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно полетел вниз488
Пенсионная реформа: Власть идет на уступки?
Россия спрятала госдолг США88
Доллар доигрался344
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным273
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение