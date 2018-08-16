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Долг потенциальных банкротов вырос до 37 млрд рублей
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Долг потенциальных банкротов вырос до 37 млрд рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Долг потенциальных банкротов в России достиг 37,02 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, следует из данных Национального центра банкротств (НЦБ), пишет газета «Известия».
Это на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средний размер так называемой безнадежной задолженности, заявленной в исках составил 1,7 млн рублей, что на 34% больше, чем в прошлом году. Всего число россиян, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс.
Ранее СМИ писали, что в России растет число граждан, желающих пройти процедуру банкротства. Около 9 тысяч россиян были признаны банкротами в I квартале 2018 года.
Как говорится в данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей («Федресурс»), их число вырастет на 50-60% к концу года. За 2017 год банкротами были признаны 29 876 граждан и ИП, в 2016 году — 19 658.
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали, что россияне накопили около 4,4 триллионов рублей судебных долгов, по которым принято решение о взыскании.
Из них почти 40% приходится на обязательства перед банками. Число исполнительных производств из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги выросло на 18%. При этом средний размер долга снизился на 2,3 тыс. рублей и составил 92,2 тыс. рублей.
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