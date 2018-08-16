Национальный центр банкротств подсчитал долги клиентов

Национального центра банкротств (НЦБ) сообщил газете «Известия» , что долг потенциальных банкротов достиг 37,02 миллиардов рублей за первые шесть месяцев текущего года. Он увеличился на 49%.

В подготовленных для издания расчетах указывается, что число заявивших о финансовой несостоятельности граждан превысило 87 тысяч человек. Эксперты НЦБ предупредили, что к 2020 году их число может увеличиться в пять раз. На 34% до 1,7 миллиона рублей за полгода вырос и средний размер безнадежной задолженности. Корректность оценок НЦБ «Известиям» подтвердило бюро кредитных историй «Эквифакс».