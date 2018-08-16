Национальный центр банкротств подсчитал долги клиентов 

Национального центра банкротств (НЦБ) сообщил газете «Известия», что долг потенциальных банкротов достиг 37,02 миллиардов рублей за первые шесть месяцев текущего года. Он увеличился на 49%.
В подготовленных для издания расчетах указывается, что число заявивших о финансовой несостоятельности граждан превысило 87 тысяч человек. Эксперты НЦБ предупредили, что к 2020 году их число может увеличиться в пять раз. На 34% до 1,7 миллиона рублей за полгода вырос и средний размер безнадежной задолженности. Корректность оценок НЦБ «Известиям» подтвердило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что уменьшения роста числа банкротов необходимо ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками на основной долг по ссудам.