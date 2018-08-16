Прибыль «Башинформсвязи» выросла в 4 раза

Прибыль «Башинформсвязи» выросла в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом выручка телеком-оператора практически не изменилась, а вот себестоимость продукции снизилась на 1,4% — до 2,4 млрд рублей. Доходы от услуг доступа к интернету увеличились на 1,8% — до 1,1 млрд рублей за счет индексации тарифов и роста продаж клиентам из категории небольших и средних компаний. Также увеличилась выручка от услуг передачи данных на 29,4% — до 590,4 млн рублей. Добавим, что дебиторская задолженность компании выросла на 0,4 млрд рублей, а кредиторская — практически на 1 млрд рублей.

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