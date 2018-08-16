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СМИ: долг потенциальных банкротов в России вырос до 37 млрд рублей
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СМИ: долг потенциальных банкротов в России вырос до 37 млрд рублей 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
В России в первой половине 2018 года долг потенциальных банкротов достиг отметки в 37,02 млрд руб., а средний размер безнадежной задолженности составил 1,7 млн руб. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на расчеты Национального центра банкротств (НЦБ).
По данным издания, за первую половину года число граждан, которые написали заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. человек. При этом в НЦБ считают, что уже к 2020 году это число может вырасти примерно в пять раз. Чтобы предотвратить увеличение долговой нагрузки, в Госдуме готовы предложить законодательные ограничения на штрафы и пени, которые начисляют банки за просрочку, пишут «Известия».
Отмечается, что также вырос средний размер так называемой безнадежной задолженности — теперь она составляет 1,7 млн руб. В НЦБ уточнили, что ее размер увеличился на 34% за год.
Ранее сообщалось, что долги россиян по кредитам превысили рост зарплат в два раза. Также ранее стало известно, что россияне задолжали 4 трлн рублей.
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