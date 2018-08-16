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Главгосстройнадзор Подмосковья за неделю рассмотрел 35 дел об административных правонарушениях
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Главгосстройнадзор Подмосковья за неделю рассмотрел 35 дел об административных правонарушениях 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Главгосстройнадзор Московской области по итогам рассмотрения 35 дел об административных правонарушениях на этой неделе оштрафовал застройщиков на сумму три миллиона 342 тысячи рублей. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.
Начальник надзорного ведомства Подмосковья Артур Гарибян отметил, что Главгосстройнадзором постановления о наложении штрафных санкций были вынесены 13 и 14 августа.
За нарушение требований нормативных документов в строительстве было вынесено 12 постановлений на общую сумму один миллион 50 тысяч рублей, пять постановлений на 500 тысяч рублей было за нарушение сроков направления извещения о начале строительства, за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод было вынесено еще три постановления на 22 тысячи рублей.
За строительство без соответствующего разрешения было два постановления на сумму в один миллион рублей, а также пять постановлений на 270 тысяч рублей за нарушения в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, которая связана с привлечением финансов дольщиков и еще пять постановлений на 500 тысяч рублей было вынесено за неисполнение раннее выданных предписаний.
Наказание в виде предупреждения назначено трем строительным компаниям.
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