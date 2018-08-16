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Средняя зарплата в Омске выросла до 35 тысяч рублей
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Средняя зарплата в Омске выросла до 35 тысяч рублей 

Омск Здесь 12 минут назад
Фото: Омск Здесь
Средний заработок омичей продолжает расти. Согласно данным Омскстата, с января по июль среднемесячная номинальная начисленная заработная плата омичей составила 34 860,5 руб. Это на две тысячи больше размера средней зарплаты за период с января по июнь. Тогда она составляла 32 764,1 руб.
Число безработных в регионе за этот период составило 71,4 тысячи человек. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В июле насчитывалось 65,2 тысячи безработных, что также ниже прошлогоднего показателя на 3,2%.
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