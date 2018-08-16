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Названы профессии с самой высокой зарплатой в Петрозаводске
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Названы профессии с самой высокой зарплатой в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Топ-5 актуальных предложений на этой неделе.
Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске:
1. Стоматолог-терапевт — от 100 000 рублей.
2. Врач-диетолог — от 75 000 рублей.
3. Агент по коммерческой недвижимости — от 55 000 рублей.
4. Менеджер по продажам медицинского оборудования — от 50 000 до 75 000 рублей.
5. Программист Python — от 45 000 до 75 000 рублей.
Еще 1 247 актуальных вакансий для специалистов различных профессиональных сфер из Петрозаводска ждут вас на hh.ru  По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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