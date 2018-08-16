Названы профессии с самой высокой зарплатой в Петрозаводске

Топ-5 актуальных предложений на этой неделе.

Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске:

1. Стоматолог-терапевт — от 100 000 рублей.

2. Врач-диетолог — от 75 000 рублей.

3. Агент по коммерческой недвижимости — от 55 000 рублей.

4. Менеджер по продажам медицинского оборудования — от 50 000 до 75 000 рублей.

5. Программист Python — от 45 000 до 75 000 рублей.