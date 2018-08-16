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Сбербанк подал в суд на президента «Мортадель» Н. Агурбаша из-за задолженности около 2 млн руб.
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Сбербанк подал в суд на президента «Мортадель» Н. Агурбаша из-за задолженности около 2 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
ПАО «Сбербанк» требует через суд взыскать с бизнесмена, президента компании «Мортадель» Николая Агурбаша около 2 млн руб. просроченной задолженности по кредиту. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Кунцевского суда Дарья Галкина.
«ПАО «Сбербанк» обратилось в суд требованием взыскать с Н. Агурбаша просроченную задолженность по кредитному договору в размере около 2 млн руб.», — сказала она.
По ее словам, в иске уточняется, что кредит был оформлен в 2010 г. на сумму 360 млн руб., и по состоянию на 29 июня образовалась просроченная задолженность, а Н. Агурбаш выступил поручителем. Третьим лицом в иске указан «Мортадель».
Беседа по иску назначена на 24 августа.
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