Донские компании задолжали своим работникам более 57 миллионов рублей

Ростовстат сообщил, что в работодатели в Ростовской области задолжали свои сотрудникам 57 миллионов 430 тысяч рублей. Данные приводятся по состоянию на первое число августа нынешнего года.

Отмечается, что за месяц задолженность работникам выросла на 5%. Сотрудники предприятии, которая работает в сфере строительства недополучили самую большую сумму. Она составляет 90% от общего числа. Таким образом, руководство будет обязано выплатить им 51 миллион 595 тысяч рублей.

Организации, работающие в сфере обрабатывающих производств, оказались на автором месте по долгу выплачивания зарплат работникам. Сотрудники этих компаний ожидают выплаты 3 миллионов 335 тысяч рублей.

На третьем месте «рейтинга» компаний-должников — фирму со сферой водоотведения и водоснабжения. Им предстоит выплатить 2 миллионов 468 тысяч рублей.

Ростовстат отмечается, что реальная задолженность может оказаться больше.