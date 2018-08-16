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Донские компании задолжали своим работникам более 57 миллионов рублей
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Донские компании задолжали своим работникам более 57 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ростовстат сообщил, что в работодатели в Ростовской области задолжали свои сотрудникам 57 миллионов 430 тысяч рублей. Данные приводятся по состоянию на первое число августа нынешнего года.
Отмечается, что за месяц задолженность работникам выросла на 5%. Сотрудники предприятии, которая работает в сфере строительства недополучили самую большую сумму. Она составляет 90% от общего числа. Таким образом, руководство будет обязано выплатить им 51 миллион 595 тысяч рублей.
Организации, работающие в сфере обрабатывающих производств, оказались на автором месте по долгу выплачивания зарплат работникам. Сотрудники этих компаний ожидают выплаты 3 миллионов 335 тысяч рублей.
На третьем месте «рейтинга» компаний-должников — фирму со сферой водоотведения и водоснабжения. Им предстоит выплатить 2 миллионов 468 тысяч рублей.
Ростовстат отмечается, что реальная задолженность может оказаться больше.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно мы называли самые громкие банкротства Ростовской области.
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