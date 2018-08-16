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Игорный бизнес принёс бюджету Санкт-Петербурга 17 млн рублей за полгода
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Игорный бизнес принёс бюджету Санкт-Петербурга 17 млн рублей за полгода 

Чемпионат.com 25 минут назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Санкт-Петербурга за первую половину 2018 года составила более 17 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга. Согласно отчёту, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 17,3 млн рублей. Сумма налоговых поступлений за июнь в бюджет региона составила 4,6 млн рублей.
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