Игорный бизнес принёс бюджету Санкт-Петербурга 17 млн рублей за полгода

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Санкт-Петербурга за первую половину 2018 года составила более 17 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга. Согласно отчёту, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 17,3 млн рублей. Сумма налоговых поступлений за июнь в бюджет региона составила 4,6 млн рублей.

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