Названы муниципалитеты‐лидеры Подмосковья по вводу объектов потребительского рынка в 2017 году

Одинцовский, Солнечногорский районы и городской округ Красногорск стали лидерами рейтинга ввода новых объектов потребительского рынка по итогам 2017 года. Об этом сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В Одинцовском районе в эксплуатацию введено 109 новых объектов потребительского рынка и услуг, в том числе ТРК VEGAS. Объем инвестиций составил 15,4 миллиарда рублей. В Солнечногорском районе открыли новый торговый объект — ТЦ «Зеленопарк» площадью 140 тыс. кв. метров, в котором расположены магазины, фуд-корт зона, ресторанный дворик, игровая зона. В городском округе Красногорск введено в эксплуатацию 47 тыс. кв. метров новых торговых площадей, прокомментировал Посаженников.

По объемам оборота розничной торговли и общественного питания Московская область стабильно занимает второе место в России. Торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Московской области. По данным Росстата, в структуре ВРП региона более четверти добавленной стоимости приходится на оптовую и розничную торговлю (25,8 процента по итогам 2016 года).

По данным Федеральной налоговой службы доля торговли Московской области в налоговых платежах, поступивших в консолидированный бюджет РФ, составляет 24,5 процента по итогам января-июня 2018 года.