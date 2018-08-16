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«Ромир»: в июле объем «свободных денег» россиян снизился
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«Ромир»: в июле объем «свободных денег» россиян снизился 

Банки.ру 59 минут назад
Объем «свободных денег» у россиян в июле 2018 года снизился на 9,2% по сравнению с июнем и составил 27,7 тыс. рублей. Таковы данные исследования «Ромир».
В денежном выражении падение составило 2,8 тыс. рублей.
«Среднегодовое значение индекса «свободных денег» (ИСД) по итогам семи месяцев составило 24,1 тысячи рублей. С начала года показатель поднялся на 48% с 18,7 тысячу рублей. В денежном выражении ИСД с января вырос на девять тысяч рублей. По сравнению с июлем 2017 года индекс увеличился более чем на 50% или на 9,5 тысячи рублей (с 18,2 тысячи рублей). За три года объем свободных денег в пересчете на домохозяйство вырос на 75% или почти 12 тысяч рублей (с 15,8 тысячи рублей в июле 2015 года)», — отмечается в сообщении.
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