«Ромир»: в июле объем «свободных денег» россиян снизился

Объем «свободных денег» у россиян в июле 2018 года снизился на 9,2% по сравнению с июнем и составил 27,7 тыс. рублей. Таковы данные исследования «Ромир».

В денежном выражении падение составило 2,8 тыс. рублей.

«Среднегодовое значение индекса «свободных денег» (ИСД) по итогам семи месяцев составило 24,1 тысячи рублей. С начала года показатель поднялся на 48% с 18,7 тысячу рублей. В денежном выражении ИСД с января вырос на девять тысяч рублей. По сравнению с июлем 2017 года индекс увеличился более чем на 50% или на 9,5 тысячи рублей (с 18,2 тысячи рублей). За три года объем свободных денег в пересчете на домохозяйство вырос на 75% или почти 12 тысяч рублей (с 15,8 тысячи рублей в июле 2015 года)», — отмечается в сообщении.