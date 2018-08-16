У россиян начали исчезать свободные деньги

Исследовательский холдинг «Ромир» проанализировал динамику свободных денег у россиян по итогам июля. В сравнении с прошлым месяцем индекс свободных денег (ИСД) в денежном выражении потерял 2,8 тысячи рублей — с 30,5 тысяч по итогам июня, до 27,7 тысяч рублей по итогам июля. В процентном выражении падение составило 10 процентов.

«Необходимо отметить, что в 2018 году динамика традиционного июльского снижения индекса заметно меньше, чем в предыдущие годы — в среднем в два раза (2017 — 20 процентов, 2016 — 23 процентов, 2015 — 18 процентов)», — говорится в исследовании.

Аналитики связывают столь невысокое падение в 2018 году с тем фактом, что многие отказались выезжать за границу, поэтому на их счетах «осели» отпускные. К сентябрю аналитики ожидают возвращение индекса к привычным значениям.

Среднегодовой ИДС с начала года вырос на 48 процентов — с 18,7 тысяч рублей до 24,1 тысячи рублей по итогам июля. «Ромир» отмечает, что за три последних года размер свободных денег у российских семей вырос на 12 тысяч рублей или на 75 процентов.

Тенденция к сокращению свободных денег актуальна для всех типов российских городов. «Заметнее всего падение индекса оказалось в городах с населением от 100 тысяч до полумиллиона человек. Объем свободных денег здесь уменьшился более чем на 10 процентов — на 2,2 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

В городах с населением до миллиона жителей ИСД упал на 90 процентов или на 2,8 тысяч рублей, в «миллионниках» же в процентом соотношении падение составило 8,5 процентов, зато в денежном упало сильнее всех — на 3,3 тысячи рублей.