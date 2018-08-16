Сталинки и брежневки: на какое жилье растет цена в Архангельске

Средняя стоимость квадратного метра в домах, построенных в эпоху Сталина, за год выросла на 5,4% до 68,1 тыс. руб., подсчитали специалисты онлайн-сервиса по продаже и подбору недвижимости N1.RU.

Лидерами по росту цен среди домов этого периода стали сталинки, так как общая средняя цена «квадрата» на «вторичке» за семь месяцев этого года поднялась только на 3,8% до 63,2 тыс. руб.

На втором месте по росту цен — брежневки, которые выросли в цене на 3,4% за «квадрат». Сейчас стоимость средней брежневки составляет 2,5 млн руб. Стандартная хрущевка стоит почти столько же, но за год цена квадрата в таких домах выросла меньше — всего на 2,4%. — Сталинки в центре Архангельска — это престижное жильё, которое до сих пор ценится на уровне хороших современных домов. Их основное преимущество перед качественными новостройками — это, прежде всего, локация, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва

По данным N1.RU, сталинок в продаже сейчас меньше всего — только 40 объектов, а самая многочисленная группа среди домов советской постройки в Архангельске — это брежневки, которых в продаже почти 300 штук.