Выручка ТМК во II квартале выросла на 6% — до $1,35 млрд

Выручка « Трубной металлургической компании » (ТМК), одного из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, по МСФО во II квартале 2018 года увеличилась на 6% в годовом выражении и составила $1,35 млрд, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период вырос на 23% — до $197 млн Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15%.

Чистый долг на 30 июня 2018 года составил $2,71 млрд Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 июня снизилось до 3,95x.

Выручка компании по итогам первого полугодия увеличилась на 28% в годовом выражении и составила $2,62 млрд Скорректированный показатель EBITDA по итогам первого полугодия вырос на 30% — до $357 млн «ТМК подтверждает свой предыдущий прогноз на 2018 год и ожидает, что в целом рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сохранится на уровне прошлого года, а общий скорректированный показатель EBITDA будет выше по сравнению с 2017 г», — отметили в компании.