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У Россиян стало на 12 тысяч больше свободных денег
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У Россиян стало на 12 тысяч больше свободных денег 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
За 3 последних года объем свободных денег в пересчете на домохозяйство вырос на 75% или почти 12 тыс. рублей (с 15,8 тыс. рублей в июле 2015 года до 27,7 тыс. рублей в июле 2018 года). Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».
При этом среднегодовое значение Индекса свободных денег по итогам семи месяцев составило 24,1 тыс. рублей. С начала года показатель поднялся на 48% — с 18,7 тыс. рублей. Таким образом, на руках у россиян стало оставаться на 9 тысяч больше свободных денег.
По сравнению с июлем 2017 года Индекс увеличился более чем на 50% или на 9,5 тыс. рублей (с 18,2 тыс. рублей).
Но в июле этого года объем свободных денег домохозяйств немного снизился по сравнению с июнем — с 30,5 до 27,7 тыс. рублей. Объясняется это сезонным фактором: тратами на отпуск, летние развлечения, аренду и обустройство дач, приготовлениями к новому учебному году. С началом осени россияне должны умерить свои траты.
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