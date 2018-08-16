Рубль растет по отношению к доллару и евро

Рубль в ходе биржевых торгов растет по отношению к доллару и евро, свидетельствуют биржевые данные.

К 10:50 по московскому времени биржевой курс доллара снизился на 36 коп. по отношению к цене закрытия торгов и составил 66,92 руб. за доллар.

Биржевой курс евро к 10:50 по московскому времени снизился на 34 коп. по отношению к цене закрытия — до 76,01 руб. за евро.