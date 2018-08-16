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Рубль растет по отношению к доллару и евро
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Рубль растет по отношению к доллару и евро 

Rambler News Service 9 минут назад
Рубль в ходе биржевых торгов растет по отношению к доллару и евро, свидетельствуют биржевые данные.
К 10:50 по московскому времени биржевой курс доллара снизился на 36 коп. по отношению к цене закрытия торгов и составил 66,92 руб. за доллар.
Биржевой курс евро к 10:50 по московскому времени снизился на 34 коп. по отношению к цене закрытия — до 76,01 руб. за евро.
9 августа курс доллара впервые с ноября 2016 года превысил 66 рублей, а курс евро — 77 рублей. Причиной падения курса рубля стало объявление Госдепом США подготовки очередного пакета антироссийских санкций.
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