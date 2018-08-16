«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в I полугодии 2018 г. средний размер выданного автокредита в стране составил 712,8 тыс. руб. Таким образом, за год данный показатель вырос на 10% или на 65 тыс. руб. (в I полугодии 2017 г. — 647,8 тыс. руб.). Что касается средней цены нового автомобиля, то, по данным аналитического агентства „Автостат“, в I полугодии 2018 г. она выросла на 3,4% и составила 1 млн 383 тыс. руб. (в I полугодии 2017 г. — 1 млн 337 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Москве в январе-июне 2018 г. средний размер автокредита составил 1 млн 13 тыс. 811 руб., что на 11,3% превышает показатель за аналогичный период 2017 г. (910 тыс. 604 руб.). В Московской области в I полугодии 2018 г. средний размер автокредита составил 861 тыс. 824 руб., что на 11,1% больше, чем в январе-июне 2017 г. (775 тыс. 995 руб.).
«В I полугодии 2018 г. самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге (837,7 тыс. руб.), а также в Краснодарском крае (805 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (796,2 тыс. руб.) краях. В свою очередь, самое низкое значение данного показателя было зафиксировано в Чувашской (565 тыс. руб.) и Удмуртской (565,3 тыс. руб.) республиках, Республике Татарстан (576,8 тыс. руб.), а также в Кировской (581,3 тыс. руб.) и Оренбургской (581,3 тыс. руб.) областях», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что при этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в I полугодии 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. была отмечена в Архангельской (рост на 19,7%), Новосибирской (рост на 15,9%) и Ленинградской (рост на 15,2%) областях, а также в Санкт-Петербурге (рост на 14,1%) и Нижегородской области (рост на 14%). В свою очередь, самую низкую динамику роста среднего размера автокредита в топ-40 регионов по объемам автокредитования показали Ставропольский край (снижение на 0,6%), Оренбургская (рост на 2%), Челябинская (рост на 2,5%) и Белгородская (рост на 2,6%) и Пензенская (рост на 2,7%) области.
«В последние годы средний размер автокредита растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Важнейшим фактором роста не только среднего размера автокредита, но и всего сегмента автокредитования, остается реализация государственной программы поддержки автопрома. Так, в 2018 г. средний размер автокредита рос в связи с повышением стоимости автомобиля до 1,5 млн руб. в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы. Кроме того, на увеличение среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне», — цитирует пресс-служба генерального директора НБКИ Александра Викулина.