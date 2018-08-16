НБКИ: Средний размер автокредита в Москве в январе-июне за год вырос на 11,3% — до 1 млн руб.

«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в I полугодии 2018 г. средний размер выданного автокредита в стране составил 712,8 тыс. руб. Таким образом, за год данный показатель вырос на 10% или на 65 тыс. руб. (в I полугодии 2017 г. — 647,8 тыс. руб.). Что касается средней цены нового автомобиля, то, по данным аналитического агентства „Автостат“, в I полугодии 2018 г. она выросла на 3,4% и составила 1 млн 383 тыс. руб. (в I полугодии 2017 г. — 1 млн 337 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве в январе-июне 2018 г. средний размер автокредита составил 1 млн 13 тыс. 811 руб., что на 11,3% превышает показатель за аналогичный период 2017 г. (910 тыс. 604 руб.). В Московской области в I полугодии 2018 г. средний размер автокредита составил 861 тыс. 824 руб., что на 11,1% больше, чем в январе-июне 2017 г. (775 тыс. 995 руб.).

«В I полугодии 2018 г. самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге (837,7 тыс. руб.), а также в Краснодарском крае (805 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (796,2 тыс. руб.) краях. В свою очередь, самое низкое значение данного показателя было зафиксировано в Чувашской (565 тыс. руб.) и Удмуртской (565,3 тыс. руб.) республиках, Республике Татарстан (576,8 тыс. руб.), а также в Кировской (581,3 тыс. руб.) и Оренбургской (581,3 тыс. руб.) областях», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что при этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в I полугодии 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. была отмечена в Архангельской (рост на 19,7%), Новосибирской (рост на 15,9%) и Ленинградской (рост на 15,2%) областях, а также в Санкт-Петербурге (рост на 14,1%) и Нижегородской области (рост на 14%). В свою очередь, самую низкую динамику роста среднего размера автокредита в топ-40 регионов по объемам автокредитования показали Ставропольский край (снижение на 0,6%), Оренбургская (рост на 2%), Челябинская (рост на 2,5%) и Белгородская (рост на 2,6%) и Пензенская (рост на 2,7%) области.