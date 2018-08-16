Арендные ставки в Дубае и Абу-Даби продолжают падать

Арендная плата падала в течение последних трёх лет на фоне снижения цен на нефть и роста предложения. И хотя цены на нефть восстановились за последние несколько месяцев, объемы запасов в Дубае стали ещё выше, в результате чего арендодателям пришлось снизить ожидания. Согласно данным Asteco, квартальные ставки аренды квартир и вилл снизились в целом на 3% и 2% соответственно, сообщает NBusiness.

В отчёте говорится, что уровень вакантных объектов во многих проектах вырос в результате дополнительного строительства, хотя некоторые места отличились хорошей заполняемостью, в основном благодаря инициативным командам управления и технического обслуживания. Также удержанию съёмщиков способствовали скидки и прочие стимулы со стороны собственников.

Арендные ставки на квартиры во всех районах Дубая упали за год на двузначные числа, причём больше всего пострадали объекты в доступном ценовом сегменте рынка. Если падение в люкс-секторе составило 10 — 13%, то в эконом-классе — 14 — 16%. Ситуация с виллами — чуть лучше: падение на двузначное число наблюдается в шести районах из 12-и, наиболее сильное — в Jumeirah Park и Jumeirah Village (по 15%).

По словам управляющего директора Asteco Джона Стивенса, настроения на рынке могут улучшиться на фоне ряда недавних объявлений. Таких как замораживание платы за обучение в 2018/19 учебном году, введение 10-летней резидентской визы для инвесторов и специалистов и 100%-ное иностранное владение компаниями за пределами свободных зон.

В отношении Абу-Даби ставки аренды квартир снизились на 2% за квартал, а вилл — на 4%. Наибольшее падение на рынке частных домов было зарегистрировано в Golf Gardens (14%) и Al Raha Gardens (13%), в то время как среди апартаментов больше всего подешевели элитные квартиры на набережной Corniche (16%).

Недавний доклад консалтинговой компании Cavendish Maxwell нарисовал картину, схожую с Asteco. С начала 2018 года арендаторы стали более гибко подходить к ведению переговоров о снижении арендной платы, поскольку снижение ставок и повышение числа вакантных объектов сделали исторически дорогие места доступными для более широкого круга потребителей.