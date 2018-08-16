ВТБ Факторинг удвоил портфель в СЗФО

С начала года компания профинансировала 2,7 тысяч поставок на сумму 24 млрд рублей, что на 27% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Среди наиболее востребованных решений у компаний региона − программы ранней оплаты поставщикам. Продукт позволяет финансировать закупки без заключения факторингового договора с продавцами и обеспечивает покупателю отсрочку платежа на срок до 180 дней.

«Северо-Западный федеральный округ формируют существенную часть бизнеса ВТБ Факторинг. Клиенты ценят наш подход к структурированию сделок, который максимально учитывает специфику их бизнеса. Достигнутый результат в первом полугодии позволил сохранить лидирующую позицию в регионе с долей рынка на уровне 37,5%», − отметил Андрей Голованев, руководитель дирекции продаж «Северо-Запад» компании ВТБ Факторинг.