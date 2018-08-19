ФССП: переданные приставам долги граждан по кредитам составили 2 трлн рублей

В первом полугодии 2018 года долги граждан перед банками, которые были переданы приставам, составили 2 трлн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

«В первом полугодии 2018 года на исполнении находилось около 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму взыскания более 2 трлн руб.», — сказали в ФССП.

Отмечается, что это почти на 1 млн производств больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В ФССП также добавили, что долги граждан перед банками составляют 25% от всей суммы долгов, которые приставы взыскивают с физлиц и юрлиц.