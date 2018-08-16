ФССП: за полгода россияне на четверть увеличили долги по квартплате

МОСКВА, 16 августа. / ТАСС /. Объем взыскиваемых с россиян долгов по квартплате в этом году вырос почти на четверть.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"За 6 месяцев 2018 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находилось 3,5 млн исполнительных производств о взыскании задолженности за коммунальные услуги на сумму 91,8 млрд рублей, что на 512 тыс. исполнительных производств (17,1%) и на 18,1 млрд рублей (24,5%) больше, чем за аналогичный период 2017 года", — сказали в ведомстве.

Основными должниками являются физические лица. На их долю приходится 99,4% всех исполнительных производств и 95,8% всей суммы задолженности, отметили в ФССП.

За полугодие приставы завершили фактическим исполнением каждое пятое такое производство (более 718,6 тыс.), взыскав более 13 млрд рублей (в первом полугодии 2017 года было взыскано около 12 млрд). По каждому третьему производству долги за жилищно-коммунальные услуги удерживаются из зарплаты или иных доходов должника.