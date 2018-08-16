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Средний размер автокредита в Башкирии составил 590 тысяч рублей
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Средний размер автокредита в Башкирии составил 590 тысяч рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В первом полугодии средний размер автокредита в Башкирии составил 589,4 тысячи рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, этот показатель увеличился на 11,2% в сравнении с учетным периодом прошлого года.
Средний автокредит в России обходится в 712,8 тысяч рублей, что на 10% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии цена нового автомобиля составила в среднем 1,4 млн рублей.
Наибольший размер займа на авто зарегистрирован в Москве — более 1 млн рублей. Следом идут займы в Московской области (861,8 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (837,7 тысяч рублей). Наименьший размер кредита отмечен в Чувашской (565 тысячи рублей) и Удмуртской республиках (565,3 тысячи рублей), а также в Татарстане (576,8 тысячи рублей).
— Важнейшим фактором роста не только среднего размера автокредита, но и всего сегмента автокредитования, остается реализация государственной программы поддержки автопрома. Так, в текущем году средний размер автокредита рос в связи с повышением стоимости автомобиля до 1,5 млн рублей в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы, — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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