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MarketWatch: чистая выручка Uber выросла на 63% во втором квартале 2018 года
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MarketWatch: чистая выручка Uber выросла на 63% во втором квартале 2018 года 

RB.ru 1 час назад
Чистая выручка компании выросла на 63% до $2,8 млрд по сравнению с $ 1,72 млрд за аналогичный период в прошлом году.
Чистый убыток Uber сократился до $891 млн — во втором квартале прошлого года этот показатель составил $ 1,06 млрд
Летом 2017 года глава компании Дара Хосровшахи заявил о планах провести IPO во второй половине 2019 года.
В мае 2018 года Uber сообщила, что уже существующие и новые инвесторы из Investors Coatue Management, Altimeter Capital и Tpg Capital предложили выкупить акции компании на сумму от $400 млн до $600 млн при цене в $40 за бумагу. Таким образом стоимость Uber оценили в $62 млрд
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