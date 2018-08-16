Имущество Таганрогского кожевенного завода продадут за 209 млн руб 

Имущество Таганрогского кожевенного завода было выставлено на продажу за 209,4 млн руб тринадцатью лотами. Это следует из материалов, опубликованных на портале Единого реестра банкротов. Самый недорогой лот — 14,9 тыс. руб, самый дорогой — 205,5 млн руб. В имущество входят не только здания, но и оборудование компании-банкрота.
Сам аукцион пройдет в январе будущего года. При этом отмечается, что ч имущество частично находится в залоге у ПАО «Банк Зенит».
ОАО «Таганрогский кожевенный завод» зарегистрировано в 1996 году, компания выпускала натуральную кожу. Сейчас на выставленной на торги территории производства нет, оно продолжается в другом месте. Напомним, предприятие признали банкротом в феврале 2017 года. С 2016 года имущество уже неоднократно выставлялось на продажу.