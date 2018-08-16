Банк «Иваново» уменьшил ставки по вкладам в рублях

«Пенсионный капитал» (от 1 тыс. рублей на 181 и 367 дней) открывается под 4,5—5% годовых (ранее — под 5—5,5%).

Продуктовый виджет

Доходность депозита «Почетный клиент» составит 4,5—5% (прежде — 5—5,5%), а «Стабильного» — 3,5—4% годовых (вместо 4—4,5%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, сроки — 181, 367 и 730 дней.

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 4,5% (вместо 5%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять.