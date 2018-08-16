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Банк «Иваново» уменьшил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Иваново» уменьшил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 44 минуты назад
Банк «Иваново» понизил ставки по рублевым вкладам.
«Пенсионный капитал» (от 1 тыс. рублей на 181 и 367 дней) открывается под 4,5—5% годовых (ранее — под 5—5,5%).
Продуктовый виджет
Доходность депозита «Почетный клиент» составит 4,5—5% (прежде — 5—5,5%), а «Стабильного» — 3,5—4% годовых (вместо 4—4,5%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, сроки — 181, 367 и 730 дней.
Проценты по этим трем вкладам выплачиваются в конце срока.
«Пенсионный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 4,5% (вместо 5%). Проценты выплачиваются ежеквартально и могут капитализироваться.
Все вклады можно пополнять.
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