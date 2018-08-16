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«Мосэнерго» с начала года сократило чистый долг в два раза — до 11,1 млрд рублей
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«Мосэнерго» с начала года сократило чистый долг в два раза — до 11,1 млрд рублей 

Rambler News Service 35 минут назад
Чистый долг «Мосэнерго» (входит в «Газпром энергохолдинг») снизился с начала 2018 года в 2,1 раза и составил 11,139 млрд руб. по состоянию на 30 июня, следует из материалов компании.
Чистый долг «Мосэнерго» на начало 2018 года составлял 23,588 млрд руб.
Как ранее сообщало RNS, «Мосэнерго» за шесть месяцев 2018 года увеличило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-июне 2018 года на 4,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 15,232 млрд руб. Выручка выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 107,668 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 2,7% — до 25,995 млрд руб.
В состав «Мосэнерго» входит 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,9 ГВт и тепловой мощностью 42,8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют более 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Основным акционером компании является «Газпром энергохолдинг».
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