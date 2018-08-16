«МегаФон» нарастил выручку благодаря ЧМ-2018

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Выручка сотового оператора «МегаФон» выросла во втором квартале 2018 года на 5,1%, до 81,9 млрд рублей. За время Чемпионата мира по футболу, который прошел в России этим летом, болельщики в целом проговорили 34 млн минут, что равно беспрерывному разговору в течение 65 лет, сообщает РБК со ссылкой на отчётность оператора.

Выручка от услуг мобильной связи увеличилась на 4,6%, до 68,3 млрд руб., от мобильной передачи данных — на 12,7%, до 24,7 млрд руб. Доход компании от услуг фиксированной связи возрос на 21,8%, до 7,9 млрд руб.

Рост произошел благодаря контракту на 800 млн руб., согласно которому «МегаФон» предоставил телекоммуникационную инфраструктуру для проведения ЧМ-2018.

Также высокие темпы роста показала выручка от дополнительных услуг — на 13,5%, однако абсолютные цифры компания раскрывать отказалась. Драйвером этого сегмента выручки стал сервис «МегаФон ТВ», что также связано с ЧМ, во время которого трафик этой услуги вырос в пять раз.

Число абонентов оператора выросло на 0,1% до 77,5 млн человек, однако это разовый эффект от покупки sim-карт болельщиками, приехавшими на ЧМ-2018. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров из-за сокращения розничной сети упала на 7,3%, до 5,7 млрд руб. По итогам второго квартала чистая прибыль «МегаФона» выросла на 11,5%, до 6,2 млрд руб.