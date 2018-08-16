Александр Гусев: «38 млрд рублей инвестиций в воронежское метро окупятся за 10 лет» 

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Статистики сообщили о значительном росте зарплат в Воронежской области

Полпред президента в ЦФО высоко оценил Воронежскую область

У продаваемого за 1 рубль Дома Вагнера в Воронеже появился новый владелец