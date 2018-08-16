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Александр Гусев: «38 млрд рублей инвестиций в воронежское метро окупятся за 10 лет»
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Александр Гусев: «38 млрд рублей инвестиций в воронежское метро окупятся за 10 лет» 

Вести Воронеж 36 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Глава региона уверен в привлекательности проекта. Глава региона Александр Гусев назвал примерные сроки окупаемости воронежского метро. Так, из 45 млрд рублей, в которые оценивается реализация проекта, около 38 млрд рублей инвестор окупит за 10 лет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на врио губернатора. — Есть уверенность, что инвестор зайдёт на привлекательный проект, — процитировало издание главу региона. Партнёром по строительству метро в Воронеже станет японская компания Marubeni. Сейчас определяются доли софинансирования между российской и японской стороной, воронежские власти по-прежнему рассчитывают и на поддержку Минтранса. Ранее наиболее вероятным партнером для строительства воронежского метрополитена называлась компания Nikken Sekkei. Проект первых двух линий метрополитена и реновации территории, прилегающей к вокзалу «Воронеж-1» представители компании представили городским властям в апреле 2017 года. Стоимость первой очереди метро они оценили в 1 млрд евро. В июне 2018 года стало известно, что японцы разработают новую схему воронежского метро. Первый документ в октябре 2017 года представила компания «Киносарг». Он обошелся городскому бюджету в 11,5 млн рублей. Схема предполагала строительство трёх веток общей протяженностью 58,6 км. Стоимость первой очереди работ оценивалась в 43,7 млрд рублей.
Теперь японские и российские специалисты подготовят концептуальную схему реализации проекта, в которой обозначат его участников, источники финансирования, исполнителей и другие параметры. Документ разработают до конца лета и в сентябре представят на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Однако воронежские общественники считают, что необходимости в строительстве в городе метро нет. А известный блогер Илья Варламов и вовсе назвал проект воронежского метро бесполезным. Екатерина Трещикова
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