Ещё
Средний размер автокредита в России — 713 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.95
$
67.30
76.11
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.13
+0.13 Золото
1178.81
–0.13 РТС
1062.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1367
–0.0218
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Средний размер автокредита в России — 713 тыс. рублей 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
По итогам 6 месяцев 2018 года средний размер автокредита в России составил 712,8 тыс. рублей. Это на 10% выше результата годичной давности (647,8 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам исследования данных 4100 кредиторов.
Учитывая тот факт, что средняя цена нового автомобиля, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2018 года достигла 1 383 тыс. рублей, получается, что средний размер автокредита равен 51,5% от этой суммы. При этом год назад данный показатель составлял 48,4% от средней цены автомобиля (1 337,1 тыс. руб.).
Наибольший средний размер автокредита зафиксирован в Москве (1 013,8 тыс. руб.). В остальных субъектах РФ он оказывается ниже отметки в 1 млн рублей. Так, в Подмосковье этот показатель составляет 861,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 837,7 тыс. рублей. Из нестоличных регионов в этом плане лидирует Краснодарский край (805 тыс. руб.), которому совсем немного уступает Ханты-Мансийский АО (796,2 тыс. руб.).
Автостат: последние новости
Численность работников КАМАЗа сократилась за год на 3,5% Китай в июле увеличил импорт автомобилей до рекорда В «Группе ГАЗ» избран новый состав совета директоров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему237
Россия спрятала госдолг США
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец
Как Сорос предсказал России сущий ад163
Появился новый способ обмана россиян57
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение