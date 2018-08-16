ВТБ в 1,5 раза увеличил выдачу кредитов физлицам в Вологодской области

По итогам первого полугодия 2018 года объем розничного кредитного портфеля ВТБ в Вологодской области составил более 24 млрд рублей (рост с начала года − 10%). Наибольший вклад в прирост внесли кредиты наличными и ипотека.

Объем выданных кредитов жителям Вологодской области в первом полугодии составил более 7,3 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат за шесть месяцев прошлого года.

Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 10,8 млрд рублей, увеличившись на 12% с начала года. Объем выдач таких кредитов в первом полугодии составил 4,6 млрд рублей − на 51% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Ипотечный портфель ВТБ в Вологодской области с начала года вырос на 10% и достиг почти 11 млрд рублей. Объем продаж ипотечных кредитов по сравнению с вырос на 57% до 2,4 млрд рублей.

Объем выдач автокредитов в первом полугодии превысил 370 млн рублей — на 20% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Портфель привлеченных средств населения ВТБ в Вологодской области по итогам полугодия превысил 30 млрд рублей, увеличившись на 15%.

«Мы отмечаем рост потребительской активности в регионе, что связано с доступностью кредитных продуктов и повышением финансовой грамотности жителей», − отметил Сергей Артюшичев, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Вологодской области.

В 2018 году ВТБ продолжает развитие зарплатных проектов. За первое полугодие банк выдал сотрудникам вологодских предприятий 8,5 тыс. зарплатных карт. Портфель по данному направлению бизнеса составляет около 77 тыс. карт.