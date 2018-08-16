Зарплата разработчиков компьютерного ПО за I полугодие 2018 года выросла на 33%

МОСКВА, 16 августа. / ТАСС /. Среднемесячная заработная плата специалистов в области разработки компьютерного программного обеспечения, а также консультационных услуг в этой области за шесть месяцев 2018 года выросла на 33% или 24,5 тыс. рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом говорится в презентации начальника управления статистики труда Росстата Зифы Зайнуллиной, представленной в четверг на пресс-конференции.

Также, согласно информации Росстата, за первое полугодие выросла зарплата у занятых на производстве нефтепродуктов — на 15,5 тыс. рублей, во вспомогательной сфере финансовых услуг и страхования — также на 15,5 тыс. рублей, в сфере воздушного и космического транспорта — на 11 тыс. рублей.

"В целом по Российской Федерации прирост [среднемесячной начисленной зарплаты в первом полугодии 2018 года] составил 11,2% или 4292 рубля", — отмечается в материалах Росстата.

Самые высокие зарплаты по итогам первого полугодия — в сфере добычи нефти и природного газа (131 тыс. рублей), на производстве табачных изделий (105 тыс.), у занятых в разработке компьютерного ПО (98 тыс.), занимающихся вспомогательной сферой финансовых услуг и страхования (97 тыс.), производством нефтепродуктов (97 тыс.).

Самые низкие зарплаты по итогам первого полугодия — у специалистов легкой промышленности: на производстве одежды (19,4 тыс. рублей), мебели (22 тыс.), изделий из кожи (22 тыс.), текстильных изделий (23,5 тыс.).