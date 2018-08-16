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Мэрия Самары возьмет миллиардный заем для финансирования дефицита бюджета
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Мэрия Самары возьмет миллиардный заем для финансирования дефицита бюджета 

Волга Ньюс 1 час назад
Согласно условиям закупки, банки должны были открыть городской администрации две возобновляемые кредитные линии с лимитом задолженности в размере 500 млн руб. каждая на срок 730 дней с даты заключения контракта. В контракте указывается, что деньги нужны на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.
Стоимость каждого контракта — 80 млн руб. (деньги, которые банк получит в виде процентов за все время пользования кредитом). Победителем в обоих торгах признан ПАО «Сбербанк России».
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