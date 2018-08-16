Мэрия Самары возьмет миллиардный заем для финансирования дефицита бюджета

Согласно условиям закупки, банки должны были открыть городской администрации две возобновляемые кредитные линии с лимитом задолженности в размере 500 млн руб. каждая на срок 730 дней с даты заключения контракта. В контракте указывается, что деньги нужны на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.