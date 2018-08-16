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Рост доходов бюджета Краснодара с начала 2018 года составил 6%
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Рост доходов бюджета Краснодара с начала 2018 года составил 6% 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
В бюджет Краснодара с начала 2018 года поступило 15,7 млрд рублей доходов, что на 0,9 млрд рублей, или 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом в ходе брифинга 16 августа рассказал журналистам глава города Евгений Первышов.
«Динамика собираемости доходов в бюджет достаточно хорошая, мы уже на восьмой месяц имеем на чуть более 900 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. У нас получается 15,7 млрд рублей, аналогичный период мы превысили на 900 млн рублей», — отметил Первышов.
Он добавил, что основной градообразующий налог — 2 НДФЛ. При этом в городской бюджет из полученной суммы идут только 22%, остальные 78% уходят в региональный бюджет.
По итогам года столица Кубани планирует перечислить в краевую консолидированную казну более 92 млрд рублей. «Где-то 38–39% краевого бюджета формирует город Краснодар», — добавил глава краевого центра.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», после внесения в июле депутатами Гордумы изменений в бюджет Краснодара, его доходная часть увеличилась до почти 30 млрд 160 млн рублей.
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