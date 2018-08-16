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В Воронежской области на 20% вырос объем страховых сборов
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В Воронежской области на 20% вырос объем страховых сборов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Объем сборов компании ВТБ Страхование в Воронежской области по итогам первого полугодия 2018 года достиг 204 млн рублей, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшую долю сборов — 70% — составляет розничное направление. За отчетный период страховая компания заключила 25 тысяч договоров. Объем выплат составил 10 млн рублей.
«Одними из самых востребованных продуктов среди жителей нашего города и области являются страхование кредитных рисков, имущества, а также медицинские продукты, — прокомментировал директор филиала страховой компании в Воронеже Валерий Лобанов. — Наша задача состоит в том, чтобы качественные страховые программы, соответствующие мировым стандартам, были доступны во всех регионах нашей страны, в том числе и в Воронеже».
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