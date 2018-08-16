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Средняя стоимость бензина в России за неделю снизилась на 3 копейки
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Средняя стоимость бензина в России за неделю снизилась на 3 копейки 

Rambler News Service 28 минут назад
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 6 по 12 августа 2018 года снизилась на 3 копейки и на конец отчетного периода составила 43,24 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период увеличилась на 1 коп. и составила 44,47 руб. за литр, сообщил Росстат.
В целом с начала года бензин подорожал на 9%, дизель — на 9,9%.
За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов России. Более всего цены на него снизились в Калуге — на 1,8%, Йошкар-Оле — на 1%, Назрани — на 0,9% и Челябинске — на 0,5%.
Увеличение цен на бензин зафиксировано в Магадане — на 1,7%, Чите — на 0,3% и городах Ленинградской области — на 0,1%.
В Москве за прошедшую неделю цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — не изменились.
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