Средняя стоимость бензина в России за неделю снизилась на 3 копейки

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 6 по 12 августа 2018 года снизилась на 3 копейки и на конец отчетного периода составила 43,24 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период увеличилась на 1 коп. и составила 44,47 руб. за литр, сообщил Росстат

В целом с начала года бензин подорожал на 9%, дизель — на 9,9%.

За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов России. Более всего цены на него снизились в Калуге — на 1,8%, Йошкар-Оле — на 1%, Назрани — на 0,9% и Челябинске — на 0,5%.

Увеличение цен на бензин зафиксировано в Магадане — на 1,7%, Чите — на 0,3% и городах Ленинградской области — на 0,1%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — не изменились.