«Повышаем с 1 сентября». Губернатор Подмосковья назвал средние зарплаты врачей и учителей в регионе

С 1 сентября в Подмосковье увеличится заработная плата учителей и врачей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «Российской газете».

«Зарплату мы повышаем с 1 сентября. Это мы делаем также в рамках указов. Средняя зарплата учителя в этом году будет на уровне 61 тысячи рублей. Для сравнения, в 2013 году это было 38 тысяч рублей. В этом году повышаем зарплаты на 5%. Большее повышение делаем для врачей и среднего медицинского персонала — на 10%», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

На сегодняшний день средняя зарплата врача в Подмосковье составляет 89 тысяч рублей. Пять лет назад областные врачи в среднем получали 50 тысяч рублей.

«У нас существуют дополнительные программы для врачей общей практики, где мы доплачиваем 32 тысячи рублей для того, чтобы привлечь терапевтов и педиатров — самые дефицитные специальности — в наши поликлиники и стационары. Средняя зарплата по области сейчас — 49 тысяч рублей, в 2013 году была 35 тысяч рублей», — сказал Андрей Воробьев.