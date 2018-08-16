«Мегафон» оценил стоимость объединенной компании «Связного» и «Евросети» в 62 млрд рублей

Стоимость доли «Мегафона» ритейлере «Связной» равна вознаграждению, которое «Мегафон» внес за блокирующий пакет акций компании DTS Retail Ltd., в размере 15,4 млрд руб. Оператор владеет 25% плюс одной акцией «Связного», следует отчета компании за второй квартал 2018 года.

«Мегаф​он» и группа «Связной» объявили о слиянии своих розничных сетей «Евросети» и «Связного» в апреле.

В мае «Мегаф​он» приобрел долю в DTSRetail Limited в обмен на внесение 100% акций «Евросети» в группу компаний «Связной» и займа в размере 1,73 млрд рублей, предоставленного компании Lonestar Enterprises Ltd.

Ранее в феврале «Мегаф​он» стал владельцем 100% акций «Евросети».