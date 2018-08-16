Ещё
«Мегафон» оценил стоимость объединенной компании «Связного» и «Евросети» в 62 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
67.05
76.01
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.29
+0.10 Золото
1178.84
–0.06 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1364
–0.0221
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

«Мегафон» оценил стоимость объединенной компании «Связного» и «Евросети» в 62 млрд рублей 

RB.ru 52 минуты назад
Фото: CNews.ru
Стоимость доли «Мегафона» в ритейлере «Связной» равна вознаграждению, которое «Мегафон» внес за блокирующий пакет акций компании DTS Retail Ltd., в размере 15,4 млрд руб. Оператор владеет 25% плюс одной акцией «Связного», следует отчета компании за второй квартал 2018 года.
«Мегаф​он» и группа «Связной» объявили о слиянии своих розничных сетей «Евросети» и «Связного» в апреле.
В мае «Мегаф​он» приобрел долю в DTSRetail Limited в обмен на внесение 100% акций «Евросети» в группу компаний «Связной» и займа в размере 1,73 млрд рублей, предоставленного компании Lonestar Enterprises Ltd.
Ранее в феврале «Мегаф​он» стал владельцем 100% акций «Евросети».
RB.ru: последние новости
ВТБ договорился о покупке «Возрождения» У сети отелей Radisson сменится владелец Гендиректору «Мегафона» найдут преемника
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему
Россияне лишатся горящих путевок
Россия спрятала госдолг США99
«Наш драгоценный доллар»: США купаются в деньгах
Как Сорос предсказал России сущий ад
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение