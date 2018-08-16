Коммунальный долг жителей Ховрина снизился по сравнению с предыдущим годом

В среду, 15 августа, прошла очередная встреча главы управы с жителями района Ховрино. На этот раз исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин рассказал о работе, направленной на снижение задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

— За текущий год было перекрыто водоотведение 124 должникам на сумму в почти шесть миллионов рублей. В суд направлено 468 исковых заявлений на сумму больше 41 миллиона рублей. Удовлетворены, в том числе из ранее поданных, исковые заявления на сумму в почти 83 миллиона. В рамках исполнительного производства арестовано (изъято) 31 транспортное средство на сумму больше двух миллионов рублей. Ограничен выезд за пределы России 192 должникам, — уточнил Андрей Ветохин.

Как подчеркнул и.о. главы управы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность населения снизилась более чем на 13 миллионов рублей. (ис)