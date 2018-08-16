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Цены на бензин в РФ за неделю к 13 августа снизились на 3 коп
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Цены на бензин в РФ за неделю к 13 августа снизились на 3 коп 

Вести Экономика 27 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Средняя розничная цена бензина в РФ на неделе с 6 по 12 августа продолжила снижаться, потеряв 3 копейки и достигнув 43,24 рубля за литр, дизтопливо же в среднем подорожало на 1 копейку, до 44,47 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей.
Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
По данным Росстата на 13 августа, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 4 копейки и составила 41,39 рубля за литр, цена марки Аи-95 — на 1 копейку, до 44,54 рубля за литр, марки Аи-98 — не изменилась и составила 49,82 рубля за литр.
За прошедшую неделю снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него снизились в Калуге — на 1,8%, Йошкар-Оле — на 1%, Назрани — на 0,9% и Челябинске — на 0,5%. При этом в Магадане бензин подорожал на 1,7%, Чите — на 0,3%, в городах Ленинградской области — на 0,1%.
В Москве за прошедшую неделю цены на автомобильный бензин в среднем снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге — не изменились.
Выпуск бензина в РФ с 6 по 12 августа снизился на 5,9% и составил 750,1 тыс. тонн, дизтоплива — на 3,4%, до 1,432 млн тонн, также отмечает Росстат.
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