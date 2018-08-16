Ещё
«Газпром» за 7,5 месяцев увеличил добычу газа на 8,1%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
67.04
76.01
76.49
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.11
+0.45 Золото
1177.84
–0.22 РТС
1065.41
+0.31
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1395
–0.0191
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

«Газпром» за 7,5 месяцев увеличил добычу газа на 8,1% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Газпром" за 7,5 месяцев 2018 года увеличил добычу газа на 8,1% — до 306,9 млрд куб. м газа, экспорт в дальнее зарубежье вырос на 5,7% — до 125 млрд куб. м, следует из сообщения российского газового холдинга.
В том числе 1-15 августа добыча выросла на 2,5% (на 0,4 млрд куб. м) — до 18 млрд куб. м.
Объем реализации газа компании на внутреннем рынке из ГТС 1 января — 15 августа 2018 года увеличился на 5,3% (на 7,5 млрд куб. м).
В частности, поставки в Германию по сравнению с 1 января по 15 августа 2017 года увеличились на 13,3% (на 4,3 млрд куб. м газа), в Австрию — на 44,3% (на 2,1 млрд куб. м), в Нидерланды — на 48,2% (на 1,3 млрд куб. м), во Францию — на 10,9% (на 0,8 млрд куб. м), в Хорватию — на 27,9% (на 0,5 млрд куб. м), в Данию — на 10,7%, в Польшу — на 6,7%.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи.
Как сообщалось ранее, в минувшем году «Газпром» увеличил экспорт газа в Европу на 8,4%, до 194,4 млрд куб. м. По итогам 2017 года «Газпром» нарастил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом — до 471 млрд куб. м. В 2018 году холдинг ожидает роста добычи на 1% (до 476 млрд куб. м), однако не исключает пересмотра плана добычи в сторону увеличения.
ТАСС: последние новости
Международные резервы России сократились до $457,6 млрд Кто откажется от доллара США? Турецкая лира рекордно рухнула. Что ждет рубль и тенге?
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему816
«Наш драгоценный доллар»: США купаются в деньгах85
Россияне лишатся горящих путевок11
Россия спрятала госдолг США
Как Сорос предсказал России сущий ад167
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение