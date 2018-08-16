«Газпром» за 7,5 месяцев увеличил добычу газа на 8,1%

МОСКВА, 16 августа. / ТАСС /. "Газпром" за 7,5 месяцев 2018 года увеличил добычу газа на 8,1% — до 306,9 млрд куб. м газа, экспорт в дальнее зарубежье вырос на 5,7% — до 125 млрд куб. м, следует из сообщения российского газового холдинга.

В том числе 1-15 августа добыча выросла на 2,5% (на 0,4 млрд куб. м) — до 18 млрд куб. м.

Объем реализации газа компании на внутреннем рынке из ГТС 1 января — 15 августа 2018 года увеличился на 5,3% (на 7,5 млрд куб. м).

В частности, поставки в Германию по сравнению с 1 января по 15 августа 2017 года увеличились на 13,3% (на 4,3 млрд куб. м газа), в Австрию — на 44,3% (на 2,1 млрд куб. м), в Нидерланды — на 48,2% (на 1,3 млрд куб. м), во Францию — на 10,9% (на 0,8 млрд куб. м), в Хорватию — на 27,9% (на 0,5 млрд куб. м), в Данию — на 10,7%, в Польшу — на 6,7%.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи.

Как сообщалось ранее, в минувшем году «Газпром» увеличил экспорт газа в Европу на 8,4%, до 194,4 млрд куб. м. По итогам 2017 года «Газпром» нарастил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом — до 471 млрд куб. м. В 2018 году холдинг ожидает роста добычи на 1% (до 476 млрд куб. м), однако не исключает пересмотра плана добычи в сторону увеличения.