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«Мегафон» оценил стоимость объединенной компании «Связного» и «Евросети» в 62 млрд рублей
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«Мегафон» оценил стоимость объединенной компании «Связного» и «Евросети» в 62 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оператор «Мегафон» оценил справедливую стоимость своей доли в объединенной компании «Связного» и "Евросети" в 15,44 млрд рублей. Исходя из этого, общая стоимость компании, по расчетам «Мегафона», составляет почти 62 млрд рублей, говорится в отчете оператора.
"Мегафон" владеет 25% плюс 1 акция в объединенном ритейлере «Связного» и «Евросети».
Отмечается, что оценка доли «Мегафона» в объединенной компании примерно равна стоимости вознаграждения, которое оператор в нее передал — 100% акций «Евросети» и займа в размере 1,73 млрд рублей, предоставленного компании Lonestar Enterprises Ltd (аффилирована с группой SLV, основным акционером СП «Связного» и «Евросети»).
В феврале этого года «Мегафон» консолидировал 100% «Евросети», выкупив 50% у "Вымпелкома". В мае оператор объединил «Связной» и «Евросеть». Все салоны «Евросети» в течение года должны перейти под бренд «Связной».
Основным акционером объединенной компании «Связного» и «Евросети» является группа SLV, ранее контролировавшая «Связной». Миноритарным акционером также является НПФ «Благосостояние».
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