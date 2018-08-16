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В июле число зарегистрированных в России прав на недвижимость упало на 10%
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В июле число зарегистрированных в России прав на недвижимость упало на 10% 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 16 авг — РИА Недвижимость. В июле 2018 года число зарегистрированных в России Росреестром прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости сократилось за год на 10% — до 1,8 миллиона регистрационных действий, следует из материалов на сайте Росреестра.
При этом показатель за семь месяцев в целом остался стабильным — 13,386 миллиона регистраций в 2018 году и 13,469 миллиона в 2017 году, говорится в них.
Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения в июле упало на 19% — до 606 тысяч, при этом за семь месяцев этот показатель сократился на 4,6% — до 4,5 миллионов зарегистрированных прав.
При этом число регистраций прав на машиноместа резко выросло — в июле в годовом выражении рост составил 74% — до 1,46 тысячи, за месяц показатель утроился — до 12,54 тысячи.
Число зарегистрированных ипотечных сделок в июле упало на 2% — до 225,5 тысячи, за семь месяцев — выросло на 13%, до 1,687 миллиона. Объем зарегистрированных ДДУ за июль вырос на 5% — до 56,8 тысячи договоров, за 7 месяцев — на 9%, до 395,4 тысячи договоров.
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