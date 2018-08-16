Имущество обанкротившейся фирмы «Стройиндустрия» выставят на торги в Вологде

ТАСС , 16 августа. Имущество обанкротившейся строительной компании «Стройиндустрия», ущерб от которой сотрудникам и обманутым дольщикам оценен в 840 млн рублей, выставлено на торги в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Правительство области держит на контроле ситуацию с пострадавшими участниками долевого строительства и сообщает, что 11 сентября имущество ООО «Стройиндустрия» будет выставлено на торги на электронной площадке. У компании три объекта незавершенного строительства в Вологде. Это жилые дома с разной степенью готовности. Всего по проблемным домам с физическими лицами заключено более 300 договоров долевого участия, пока в реестр обманутых дольщиков включены 25 граждан, вложивших средства в строительство дома на Гагарина", — указано в сообщении пресс-службы.

По данным регионального правительства, на торги будут выставлены 87 единиц техники: легковые машины различных марок и моделей — от «Ижа» до «Лексуса», специализированная и общестроительная техника, товарно-материальные запасы предприятия — фундаментные блоки. Продадут и залоговое имущество компании — производственные помещения на улице Турундаевской, 37, четыре автомобиля и здания на улице Козлёнской в центре Вологды. Но по закону 80% от вырученных на торгах средств достанутся банкам-залогодержателям.

Из незаложенной готовой недвижимости в собственности «Стройиндустрии» осталось нежилое помещение в 180 кв. м, которое уже выставлено на продажу с начальной ценой около 5 млн рублей. Основное здание компании в центре Вологды в 2014 году было продано одному из банков и использовалось на правах аренды. Следующим этапом станет продажа речного флота, всего у «Стройиндустрии» 38 речных судов.

"Вырученные на торгах средства от продажи незаложенного имущества будут направлены на погашение задолженности по зарплате и начисленным на нее налогам и взносам. Только после погашения этой суммы недостроенные дома можно будет передать для завершения строительства", — указано в сообщении.

О «Стройиндустрии»

Ранее сообщалось, что «Стройиндустрия» не достроила три многоквартирных дома в Вологде, где в жилье вложились 350 человек — это основная часть обманутых дольщиков по Вологодской области. По фактам нарушений было возбуждено уголовное дело, его расследование завершено, директор стройкомпании вскоре предстанет перед судом, сообщили в областной прокуратуре. Директор обвиняется в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, директор допускал расходование средств, в том числе денег дольщиков, на иные цели.

В итоге более 600 сотрудников предприятия не получили более 120 млн рублей зарплаты, ущерб дольщикам составил свыше 590 млн рублей, задолженность по налогам и сборам — более 130 млн Арестовано имущество «Стройиндустриии» и ее директора на 600 млн рублей.

Для защиты прав пострадавших принят региональный закон и разработан пакет документов, введены меры поддержки инвесторам, которые берутся достраивать проблемные объекты или предлагают пострадавшим квартиры в новых домах. Инвесторы могут рассчитывать на земельные участки и частичную компенсацию затрат на подключение домов к коммуникациям. В муниципалитетах, где имеются обманутые дольщики, даже введен временный запрет продажи земли, пока вопрос с пострадавшими гражданами не будет решен полностью.