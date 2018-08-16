«Сибур» может направить на дивиденды за первое полугодие более 11 млрд рублей

Совет директоров «Сибура» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 5,06 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 11,023 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Направить на выплату дивидендов по результатам шести месяцев 2018 года 11,023 млрд рублей и выплатить дивиденды в размере 5,06 рубля на одну обыкновенную акцию.

Внеочередное собрание акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате промежуточных дивидендов, состоится 17 сентября 2018 года. Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет закрыт по состоянию на 24 августа.

Годом ранее «Сибур» выплачивал дивиденды по итогам шести месяцев 2017 года в размере 9,803 млрд рублей, или 4,5 рубля на акцию.

Финальные дивиденды за 2016 год составили 9,367 млрд рублей, или 4,3 рубля на акцию. Суммарные дивиденды компании за 2016 год с учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев составили 7,63 рубля на акцию, или 16,62 млрд рублей.