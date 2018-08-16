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«Сибур» может направить на дивиденды за первое полугодие более 11 млрд рублей
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«Сибур» может направить на дивиденды за первое полугодие более 11 млрд рублей 

Rambler News Service 21 минуту назад
Совет директоров «Сибура» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 5,06 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 11,023 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Направить на выплату дивидендов по результатам шести месяцев 2018 года 11,023 млрд рублей и выплатить дивиденды в размере 5,06 рубля на одну обыкновенную акцию.
Внеочередное собрание акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате промежуточных дивидендов, состоится 17 сентября 2018 года. Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет закрыт по состоянию на 24 августа.
Годом ранее «Сибур» выплачивал дивиденды по итогам шести месяцев 2017 года в размере 9,803 млрд рублей, или 4,5 рубля на акцию.
Финальные дивиденды за 2016 год составили 9,367 млрд рублей, или 4,3 рубля на акцию. Суммарные дивиденды компании за 2016 год с учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев составили 7,63 рубля на акцию, или 16,62 млрд рублей.
Согласно данным «Сибура», 48,5% акций компании принадлежат Леониду Михельсону, 17% — Геннадию Тимченко, действующему и бывшему менеджменту «Сибура» — 10,6%, Sinopec — 10%, Фонду Шелкового пути — 10%, Кириллу Шамалову — 3,9%.
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